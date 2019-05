96-Meinung: Mitleid mit geschassten Profi-Trainern hält sich in Grenzen

Zum Saisonschluss, nach der Gladbacher Niederlage gegen Dortmund, hielt Dieter Hecking eine Moralpredigt – es ging um den respektlosen Umgang mit Trainern, das Thema beschäftigt den gradlinigen Ex-Polizisten sehr. Auch er musste trotz Vertrages und trotz der Qualifikation für Europa bei der Borussia vorzeitig gehen.

Also sprach der frühere 96-Trainer mit Wohnsitz in Bad Nenndorf: „Gehen Sie in die 4. Liga, da ist jemand Tabellenerster bei Viktoria Köln und wird am 33. Spieltag entlassen. Gehen Sie in die 2. Liga, der Markus Anfang wird souverän Meister, wird entlassen. Niko Kovac steht in Frage, obwohl er vielleicht das Double holt. Mal unabhängig von meiner Personalie: Diese drei Beispiele zeigen: Wir Trainer, eigentlich können wir zu Hause bleiben, weil uns braucht keiner. (…) Wenn das so weitergeht, dann fragt man sich das nächste Mal: Wo sind die Trainer, die kontinuierlich Erfolg haben? Sie können keinen Erfolg haben! Wenn man schon im Erfolgsfall entlassen wird.“