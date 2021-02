96-Meinung: Nach dem Düsseldorfer Platzverweis ging nichts mehr

Oh, wie war das schön, als die Toten Hosen die Massen an den Rheinterrassen besangen. Aber „Tage wie diese“ kommen so schnell nicht wieder. Bei 18 Grad plus spielten immerhin wieder Kinder ein bisschen Fußball auf Abstand auf der Rheinwiese. Im früheren Rheinstadion machte es 96 auch nicht viel anders. 96 fiel nicht viel ein außer Ballgeschiebe gegen eine Fortuna in Unterzahl, die zeigte, was man braucht, um zumindest entfernt eine Rolle zu spielen im Aufstiegskampf.

Die Wucht von Edgar Prib zum Beispiel, oder die Durchsetzungskraft von Felix Klaus, der den Elfer rausholte und das 2:1 selbst schoss. In einer Art Finale um die letzte Chance für den Aufstiegskampf gab Hannover auf nach dem zweiten Gegentor: das Spiel und wenn man so will, auch die ganze Saison.