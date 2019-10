96-Meinung: Nicht alles top, aber vieles sehr viel besser

Am Montag noch verlacht, diesmal lachend und gefeiert vor den 1600 mitgereisten Fans - es hat sich in wenigen Tagen was gedreht bei 96. Die Mannschaft hat die erwartete deutliche Reaktion gezeigt nach dem 0:4 gegen Nürnberg, wie auch Sportchef Jan Schlaudraff quasi offiziell bestätigte. Nicht alles top, aber vieles sehr viel besser - Mirko Slomka hat sein Endspiel in Dresden mit 2:0 gewonnen.