96-Meinung: Rösler ist ein ganz anderer Trainer-Typ als Thioune

Der Schuss muss sitzen, sonst steigt 96 ab. Also muss das Gesamtpaket stimmen. Der Fußball-Philosoph Ansgar Brinkmann predigte einst im NP-Interview: „Ich muss mir den Menschen anschauen – was hat der für ein Paket, was hat der für eine Persönlichkeit? Das ist manchmal ein großer Unterschied, wer da in die Kabine kommt: Ob die Jungs dann weiterreden oder der Respekt so groß ist, dass sie es lassen.“

Und dann kam Brinkmann auf Daniel Thioune, seinen ehemaligen Mitspieler, der damals noch Trainer in Osnabrück war: „Die Art und Weise, wie er sich artikuliert, was er sagt – der hat dieses Paket, von dem ich gesprochen habe.“