96-Meinung: Schalke klotzt - und 96 holt den besten Trainer

Wer will schon erste Liga spielen? Die Bayern werden ja immer Meister. Nach dem Ausverkauf in Leipzig sowieso. Und sonst? Kommen in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich Bochum und Fürth hinzu, vielleicht noch Kiel. Schalke hat sich schon die in die zweite Liga verabschiedet, Hertha, Köln, Bielefeld und Bremen sind noch in der Verlosung.

Anzeige

Um es kurz zu machen: Es wird die beste zweite Liga aller Zeiten. Das sagen wir zwar immer. Aber jetzt erst recht. Große Aufstiegspläne werden vielerorten schon gemacht. Weil keiner mehr als ein Jahr zweitklassig sein will. Der HSV wird aller Voraussicht nach in sein viertes Zweitligajahr in Folge gehen, 96 ins dritte. Schalke hat insgesamt schon fünf Jahre zweite Liga gespielt, doch das ist lange her. Jetzt kommt mindestens das sechste Jahr hinzu.