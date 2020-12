96-Meinung: In der roten Notenzone – die Leistungen der sportlich Verantwortlichen diese Saison

Nach drei Tagen Urlaub wieder auf dem Platz: Bei Hannover 96 können Trainer, Manager und Mannschaft froh sein, dass die Weihnachtspause so kurz ausfällt. So hat Martin Kind, der weiterhin maß- und geldgebende Boss, zu wenig Zeit und Gelegenheit, sich an die berüchtigten Verhaltensmuster rund ums Fest zu erinnern. Es wird weitergemacht, monoton murrend, mit vielleicht einem oder zwei neuen Spielern – in der Hoffnung, dass man durch eine Folge von Wundern vielleicht doch noch um Platz drei mitspielen kann. Oder wenigstens nicht absteigt.

Gerhard Zuber: Versetzung gefährdet

Tatsächlich würden die sportlich Verantwortlichen zum Jahreswechsel jedoch allerlei Angriffsflächen bieten. Manager Gerhard Zuber, vorschnell gelobt für sein Transfergeschick, hat kein Händchen gezeigt. Seine „Unterschiedsspieler“ unterscheiden sich überhaupt nicht voneinander – Simon Falette, Jaka Bijol und Patrick Twumasi sind im schnöden Zweitligabetrieb kaum brauchbar. Allein der schon recht alte Schwede Niklas Hult, aus Athen dazugestoßen, überzeugt durch Zuverlässigkeit. Für diese Bilanz, wäre er ein Schüler, müsste Zuber eine Fünfminus bekommen, Versetzung gefährdet.