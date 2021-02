96-Meinung: Sorgen nach der hannoverschen Winterstarre

Das kann man gerne noch in die Chronik des bald 125 Jahre alten Vereins einbauen und als weitere Anekdote würdigen: Nach zehn Jahren hektischen Gewechsels holt 96 in einer Winterpause keinen neuen Spieler, nicht mal leihweise oder vom Schnäppchenmarkt. Und zum ersten Mal in seinen zwei Dutzend Jahren als 96-Boss hat Martin Kind erlebt, dass er zwar Geld für Verstärkungen bereitgelegt hat, aber die Kohle nun unangetastet zurück in den Geldspeicher karren muss.

Fehlender Druck auf das wankelmütige Angriffspersonal

Eine gute Nachricht ist das allerdings nicht. Die aktuelle 96-Mannschaft hätte auf jeden Fall sofort einen treffsicheren neuen Stürmer gebraucht, um Druck auf das wankelmütige Angriffspersonal zu machen – der komplizierte Ohrenbohrer Marvin Ducksch, der verklemmte Märchenstürmer Hendrik Weydandt und der eigensinnige Babyboomer Patrick Twumasi liefern nicht zuverlässig.