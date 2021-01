Kommentar: Statt Big 96-Data erleben wir Big Achterbahn 

Die Freispiele werden weniger an der 96-Playstation. Die Rückrunde und der Countdown läuft, jetzt wird herunter gezählt. Nur noch 16 Partien sind es nach der großen Enttäuschung am Mittwochabend in Karlsruhe. Anzeige Und weil der Fußballfan ein neugieriger Typ ist, werden trotzdem weiter Hochrechnungen angefertigt und Tabellenbilder simuliert. Geht doch noch was? Die Antwortsuche hilft, die bitteren und wie am Mittwoch selbst verschuldeten 96-Niederlagen zu verdauen. 17 Torschüsse und keiner drin - das ist 96, wenn Ducksch und Haraguchi nicht treffen.

Der Sieg-Chip arbeitet noch nicht zuverlässig Welche Antwort spuckt nun der 96-Computer aus, der soeben mit neuem Datenmaterial gefüttert wurde - mit zwei Partien in vier Tagen. 5:2 am Sonntag in Nürnberg und 0:1 in Karlsruhe? Die Software ist nach dem Karlsruher Update auf dem neuesten Stand. Nach dem zeitweiligen Systemausfall gegen St. Pauli hatte der ehrgeizige Administrator Kenan Kocak in Nürnberg neue Sicherungen eingebaut. Am Mittwoch wurde das System aber bereits wieder heruntergefahren. Der Sieg-Chip arbeitet noch nicht zuverlässig - statt Big 96-Data erleben wir Big Achterbahn.