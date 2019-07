96-Meinung: Steigerung nötig, sonst drohen sehr dunkle Wolken über Hannover 96 aufzuziehen

Zum Ende der Generalprobe prasselte ein fieser Gewitterschauer durchs Eilenriedestadion - und der Gedanke bietet sich geradezu an nach dem 0:1 gegen Groningen: Wenn sich 96 in den verbleibenden Tagen bis zum Saisonauftakt nicht mächtig steigert, könnten sehr dunkle Wolken für die Mannschaft aufziehen.

Saisoneröffnung: Hannover 96 stellt sich am Stadion vor

Alles in allem scheint der Start zu früh zu kommen

Trainer Mirko Slomka ließ untypischerweise bei der Generalprobe nicht eine vermeintliche erste Elf zumindest für 60 Minuten auf dem Platz, sondern wechselte zur Halbzeit fast komplett. Da scheint in der Besetzung noch einiges möglich - und das ist nach der Leistung vom Samstag auch gut so. Zumal 96 in der zweiten Hälfte zu einigen Torchancen kam. Nach dem sich andeutenden Verkauf von Walace werden auch sicher weitere Verstärkungen verpflichtet.

Aber alles in allem scheint der Start zu früh zu kommen - 96 könnte noch ein paar Wochen zum Einspielen gebrauchen. Mit einem ähnlichen Auftritt wie gegen den holländischen Erstligisten wird das sicher nichts in Stuttgart - da könnte es krachen und 96 könnte richtig nass gemacht werden.