96-Meinung: Transferdomino – wenn jetzt nur noch Jonathas den nächsten Stein umwerfen würde ...

Ein Abgang löst Domino-Steine aus

So ähnlich purzeln auch die Transfers bei Hannover 96 herein. Noah Sarenren Bazee brachte die erste Welle mit 1,7 Millionen Euro aus Augsburg ins Rollen. Es kamen Cedric Teuchert, Marvin Ducksch, Sebastian Jung, Marcel Franke und Ron-Robert Zieler. Nun verkaufte 96 den Brasilianer für 6 Millionen. Aus 6 Millionen Euro plus Abgang von Iver Fossum und einem Linksverteidiger (96 hat ja jetzt drei in Horn, Miiko Albornoz und Matthias Ostrzolek) lässt sich eine hübsche Domino-La-Ola konstruieren.