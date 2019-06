96-Meinung: Um die Relegation kämpfen 96 und Nürnberg

Die Geldtabelle. Wenn’s danach geht, wird Bayern sowieso immer Meister. Werden sie ja auch, siebenmal hintereinander inzwischen. Das Bayern der zweiten Liga ist in der nächsten Zweitligasaison Stuttgart.

Der Unverhofft-kommt-oft-Absteiger plant, Stand jetzt, mit Personalkosten von rund 40 Millionen Euro – in Hannover und Nürnberg sollen sie halb so hoch sein, in Hamburg irgendwo dazwischen. Das heißt wohl: Stuttgart steigt als Erster auf, Hamburg als Zweiter – um den Relegationsplatz kämpfen 96 und Nürnberg. Alle anderen Klubs spielen zwar mit, aber keine Rolle.