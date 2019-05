96-Meinung: Vielleicht hatte Hannover 96 schon Urlaub im Kopf

Das ist ein ziemlich bitterer Abschied zum Abstieg, den 96 in Düsseldorf zeigte. Auch wenn das Ergebnis eigentlich okay klingt. Aber es täuscht. Hannover Profis waren mut- und ideenlos, ohne Zugriff, mit wenig Bewegung. Dabei hatte Thomas Doll gefordert, dass es keine Kaffeefahrt werden sollte zur Fortuna, auch wenn der Hannover-Abstieg seit einer Woche feststeht. Was sein Team auf den Platz brachte, hatte trotzdem was von Kaffeekränzchen.

Bilder der Bundesliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 Hannovers Oliver Sorg (2.v.l.) behauptet gegen Düsseldorfs Dodi Lukebakio den Ball. ©

Anzeige

Vielleicht hatten sie schon Urlaub im Kopf Es schien, als hätten die 96-Profis (fast) alle Energie, alle Kreativität und die nötige Zielstrebigkeit in der Vorwoche beim 3:0 gegen Freiburg rausgepfeffert. Nur Linton Maina haute sich so rein, wie der Trainer es gefordert hatte. Dass Leihprofi Nicolai Müller bei seinem persönlichen 96-Abschlussspiel den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, wirkte auch eher zufällig. Der Rest der 96-Profis? Vielleicht hatten sie schon Urlaub im Kopf. Düsseldorf hingegen hatte Bock auf Party zum Saisonabschluss, die Partie hätte gut und gerne auch höher ausfallen können. Jetzt nimmt 96 nicht viel mehr als Katerstimmung mit in den Sommer.

Chance zur Runderneuerung Was man sich schönreden kann: Weil Kellerkonkurrent Nürnberg ebenfalls verlor, steigt 96 nicht als Letzter ab, sondern "nur" als Vorletzter. Die vergangenen mutigen Wochen hatten was bewegt im Verein und bei den lauten Fans. In Düsseldorf war davon wenig zu spüren – das war über weite Strecken eher das alte, besorgniserregende 96. Für die 2. Liga steht aber ohnehin ein großer Umbruch an. Nur ganz wenige Profis werden auch kommende Saison bei 96 sein. Allzu traurig braucht man nicht sein – für Hannover ist das nach der katastrophalen Saison eine Chance für die Runderneuerung.

ANZEIGE: Ab 15€ für dein #GABFAF Polo-Shirt! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.