96-Meinung: Warum Zimmermann vielleicht besser zu 96 passt als Baumgart

„Die Ligazugehörigkeit spielt für mich eine untergeordnete Rolle.“ Hat Steffen Baumgart gesagt. Er hätte es auch bei seiner Vorstellung als neuer 96-Trainer sagen können, sagte es aber gestern in einer Pressemitteilung des Hamburger SV, pardon, von Fortuna Düsseldorf, sorry: des 1. FC Köln. Bei allen war Baumgart irgendwie Kandidat und er genoss das, so schien es.

Hannovers Boss Martin Kind traf sich mit ihm und berichtete von „einem sehr guten, sehr strukturierten Gespräch“. Baumgart habe seinen Vorstellungen recht genau entsprochen: „Bodenständig, ehrlich, ein gerader Typ mit großen Fachkenntnissen, ich kann gut mit solchen Menschen.“ So erging es wohl auch Kölns Sportchef Horst Heldt, der Baumgart als „emotionalen Leader“ begrüßte. Der soll den FC nächstes Jahr zum Klassenerhalt oder Wiederaufstieg führen. Je nach Klasse. Der Trend geht eher zum Aufstieg, also aktuell zum Abstieg.