96-Meinung: Wende in Hannover durch Trainer Kocak und Manager Zuber

Es bewegt sich was bei 96 – das ist doch mal was Positives. Es lässt sich besonders gut am letzten Gegner zeigen. Das Hinspiel in Heidenheim, die erste Partie nach der Entlassung von Trainer Mirko Slomka, verlor 96 mit 0:4. Betreut wurden sie dabei von den beiden überforderten Co-Trainern Asif Saric und Lars Barlemann. Dann übernahm Kenan Kocak – die Abstiegsangst war zuvor immer größer geworden.