96-Meinung: Wenn ein Umbruch gelingt

Der Umbruch in Zahlen sieht beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 so aus: Neun Neue kamen. 18 Spieler haben den Verein seit dem Abstieg aus der Bundesliga verlassen. Das Resultat: fünf Punkte aus fünf Spielen, acht hinter dem Tabellenführer Hamburger SV. Das Aufstiegsrennen scheint schon verloren, noch ehe es richtig begonnen hat. Die Bundesliga-Rückkehr ist zwar im ersten Jahr kein Muss, so war zu hören, aber im zweiten.

Der kleinere Umbruch beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf in Zahlen: drei Neue, sechs Abgänge – darunter Europameister Kai Häfner und Torwart-Ikone Martin Ziemer. Das Resultat: drei Spiele, drei Siege. Die Recken mischen an der Spitze mit. Im Umfeld hatte es vor der Saison Zweifel gegeben, ob Hannovers Handballer überhaupt noch gut genug für einen einstelligen Tabellenplatz sind. Stand jetzt sind sie es. Mindestens.