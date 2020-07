96-Meinung: Wenn Hannover 96 noch die Millionen der Jonathas-Verpflichtung hätte...

Schön, mal wieder was von Jonathas zu hören. Unser brasilianischer Freund, nach seiner Vertragsauflösung in Hannover in der 2. spanischen Liga gelandet und zuletzt von einer Corona-Infektion geheilt, hat gegen Albacete Balompie zwei Tore für seinen FC Elche erzielt – der Klub aus der Nähe von Alicante darf damit um den Aufstieg in La Liga spielen.

Wir wünschen Jonathas dafür alles Gute und wollen trotzdem noch mal ganz kurz nachrechnen, was 96 mitten in der Corona-Krise mit den gut 15 Millionen Euro hätte anfangen können, die Jonathas im Gesamtpaket gekostet hat.