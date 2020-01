96-Meinung: Wer soll diese Entscheidungen noch verstehen?

Mit Mirko Slomka und Jan Schlaudraff hatte Profiboss Martin Kind im Mai 2019 die gewünschte 96-Entwicklung nach dem Abstieg vorgestellt. Der Klub hat sich entwickelt – zu einer Lachnummer in Deutschland. Slomka wurde fünf Monate später gefeuert, am Donnerstag dann Manager Jan Schlaudraff vor die Tür gesetzt. Wieder ein 96-Projekt, das krachend gescheitert ist.

Ausgerechnet Zuber wird Nachfolger

Schlaudraffs Nachfolger ist „kommissarisch“ Gerhard Zuber. Der Zuber, der seit Monaten in der Versenkung der HDI-Arena verschwunden war und mit seinem Arbeitgeber vor zwei Tagen noch in einem Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht stand, wird jetzt wieder befördert. In der 96-Mitteilung heißt es dazu: „Unabhängig von arbeitsgerichtlich zu klärenden Rechtsfragen genießt Gerhard Zuber das volle Vertrauen der Geschäftsführung.“

Die Geschäftsführung um Kind scheint völlig das Gespür dafür verloren zu haben, wie so eine Art der Entscheidung bei 96-Fans und in der Öffentlichkeit ankommt – und das nicht nur auf der lokalen Ebene, sondern in ganz Fußballdeutschland.