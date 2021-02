96-Meinung: Wie Hannover Fürth schlagen kann ...

Den anderen Platz räumten die Spieler mit Schaufeln frei. Das machte sogar ein bisschen Spaß, kostete aber wertvolle Zeit für die Ballarbeit: „Wie in der Kreisliga“, fand Trainer Kenan Kocak. Anschließend wurde in der zweiten Liga nur 0:0 gegen Paderborn gespielt. Schließlich war da noch der Wirbel um den Muskelfaserriss von Marvin Ducksch. Der treffsicherste 96-Stürmer sollte erst drei Wochen ausfallen und konnte dann überraschend doch in Düsseldorf spielen. Wunderdoktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hatte seine Hände im Spiel gehabt.

Konzentration auf die nächste Zweitligasaison

Alles Schnee von gestern. 96 denkt schon an morgen (also Fürth) und übermorgen (die neue Saison). Chef Martin Kind will so weitermachen (mit Kocak und Zuber), aber nicht genauso (also doch lieber Zweiter werden). Es sollte nicht so viel dazwischenkommen wie in dieser Saison.