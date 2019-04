96-Meinung: Wie klappt die Sensation bei den Bayern? Huszti hat leider keine Zeit...

Will Hannover 96 in der kommenden Saison nicht in der 2. Liga ran, wäre ein Überraschungssieg gegen den FC Bayern München von Vorteil. Das ist allerdings leichter gesagt als getan - schaut man ein paar Jahre zurück, zeigt Szabolcs Huszti, wie es geht. Der kann am Samstag nur leider nicht. Dann muss es halt so gehen, meint SPORTBUZZER-Redakteur Uwe von Holt.