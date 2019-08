96-Meinung: Wille und Mittel waren da - nur bis zur Strafraumgrenze

Es fehlt noch was bei 96, nicht nur die Punkte. Der Bundesliga-Absteiger dümpelt nach dem 1:1 gegen Regensburg im Tabellen-Niemandsland herum. Dabei war Hannover reifer, entschlossener, mit mehr Ideen und viel mehr Qualität als die Gäste aus Regensburg. Aber was nutzt das, wenn das am Ende doch nur ein Pünktchen bringt.

Wie zum Start in Stuttgart fehlte die von Mirko Slomka geforderte Effektivität. Wer so fahrlässig mit vernünftigen, guten und besten Chancen umgeht, wird in der stark besetzten 2. Liga Probleme bekommen. Zumindest, wenn er still und leise eben doch vom schnellen Wiederaufstieg träumt. Der Wille war da, die Mittel - nur bis zur Strafraumgrenze.