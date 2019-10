96-Meinung: Wissenswertes über Sandhausen

Wäre ja auch komisch, wenn wir nicht irgendwo noch irgendeinen Ex-96er finden würden. Auch in Sandhausen. Co-Trainer dort ist – richtig: Gerhard Kleppinger. Die Älteren werden sich erinnern: Kleppinger spielte von 1980 bis 1982 in Hannover und wollte mit Zweitligist 96 aufsteigen. Weil das nicht gelang (Platz vier und Platz fünf), wechselte er in die Bundesliga – zum Karlsruher SC. Und stieg gleich wieder ab. Aber das nur nebenbei. Es gibt natürlich auch noch andere namhafte Ex-Sandhausen-Spieler: Ex-Jogi-Assi Hansi Flick (1983 bis 1985), Ex-96-Trainer Reinhold Fanz (1983/1984), Ex-96-Profi Christiaan Pförtner (1997/1998).

96 gewann noch nie gegen Sandhausen

Aber bleiben wir aktuell – also bei Kleppinger. Der sprang im Oktober vergangenen Jahres nach der Entlassung von Kenan Kocak sogar mal als Cheftrainer in Sandhausen ein. Übermorgen kommt Kleppinger als Assistent des Kocak-Nachfolgers Uwe Koschinat zurück nach Hannover. Mit einer unangenehm zu bespielenden Mannschaft. Ja, es ist ein Angstgegner. Denn noch nie gab’s einen 96-Sieg gegen Sandhausen – beide Spiele in der Zweitligasaison 2016/2017 endeten unentschieden (0:0 und 1:1). Wobei das 1:1 am letzen Spieltag reichte, um aufzusteigen. Was wiederum einigen 96-„Fans“ reichte, um das Hardtwaldstadion abzuholzen. Peinlich.