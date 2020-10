96-Meinung: Nationalspiele in Corona-Zeiten – wenn die großen Blasen platzen

Die Blase. Kein wirklich elegantes Wort für den in sich geschlossenen Raum, in den sich professionelle Fußballklubs freiwillig begeben. Aber finanziell war Abschottung notwendig, weil der kommerzielle Fußball sonst kein Produkt mehr anbieten könnte. So weit, so logisch in der Krise. Wenn aber Spieler aus ihrer Blase herausschlüpfen, um in einer anderen Blase bei einer Nationalmannschaft Chaosball zu spielen, dann wird es paradox.

Wie hoch ist das Infektionsrisiko?

Simon Falette ist nur ein Beispiel von vielen. Der Einsatz des neuen 96-Verteidigers am Sonntag in Paderborn ist in Gefahr, weil ein Landsmann aus Guinea, der für Liverpool spielt, in Portugal positiv aufs Corona-Virus getestet wurde. Wie viel Infektionsrisiko steckt wohl in dieser Konstellation?