96-Meinung: Zu Weihnachten 23 Punkte auf dem Konto wären eine schöne Bescherung

Weiterhin bekommen die Stars und ihre Trainer ja viel Geld, um Zielsetzungen zu erreichen, um Fehler abzustellen und am Ende Arbeitgeber und interessierte Kundschaft zufriedenzustellen – dass die nun gerade nicht im Stadion, sondern eher vor dem Fernseher und morgens vor der Zeitung sitzt, spielt für das Grundsätzliche keine Rolle.

Während Corona auch in den Hochsicherheitstrakt Profifußball einsickert und den Betrieb gefährlich durcheinanderbringt, darf man sich trotzdem mit einigen traditionellen Mechanismen der Branche beschäftigen.

Simon Falette (nach Länderspielreise) und die zuletzt angeschlagenen Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch sind am Mittwoch ins Mannschaftstraining von Hannover 96 zurückgekehrt. © Florian Petrow

Kocak in der Pflicht

Auch der Trainer Kenan Kocak würde am Anfang seines zweiten 96-Jahres lieber in einer brodelnden Arena als im leeren Geisterstadion spielen. Er hätte gewiss auch gerne einige Millionenverstärkungen mehr in seinem Kader, besonders im Sturm, aber die Zeiten erlauben weder erstklassige Atmosphäre noch einen hemmungslosen Kaufrausch.

Und so muss Kocak nach dem wechselhaften Start in die Saison, die nach dem Wunsch des Bosses in der 1. Liga enden soll, eben die Schrauben drehen, die er eigenhändig und mit einfachem Werkzeug erreichen kann.

Punkteschnitt reicht nicht für Liga eins

„Ich erwarte von unseren Spielern, dass sie den Ehrgeiz haben, sich sowohl persönlich, als auch für den Verein zu verbessern“, forderte der Trainer unlängst im SPORTBUZZER-Interview, er möchte damit offenbar die Mannschaft mehr in die Verantwortung nehmen.

Kocak will sich gewiss auch verbessern, es gibt tatsächlich einiges zu tun bei Taktik und Training, aber anfangen sollte er mit der Optimierungsarbeit dringend mit dem Punkteschnitt – der liegt bisher bei 1,4 pro 96-Spiel, was so nicht für den Aufstieg reichen würde.