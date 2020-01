96-Meinung: Menschlich scheint es mit Zuber zu funken - jetzt sind sie sportlich gefragt

Vielleicht bleibt Zuber jetzt ja ewig in Hannover, die unverhoffte Wendung könnte eine Initialzündung für seine Karriere sein. War er bisher nur der Gehilfe von Heldt, darf sich Zuber nun profilieren als Manager, der einen trostlosen Zweitligisten wieder zu einer erstklassigen Adresse macht, theoretisch jedenfalls. Die ersten beiden Einträge in seinem Lebenslauf gibt es schon, auch wenn Zuber dafür eher weniger kann – einen Tag nach der Entlassung von Schlaudraff präsentierte 96 mit dem schwedischen Nationalstürmer John Guidetti einen spektakulären Transfer.

Beeindruckendes Timing

Und am Nachmittag kam der frühere Leipzig-Star Dominik Kaiser in Hannover an, der 96 im defensiven Mittelfeld verstärken soll. Dieses Timing ist beeindruckend, Zuber geht damit als Blitzzauberer des Wechselwesens in die 96-Geschichte ein.

Sportlich nach oben

Profiboss Martin Kind und der mächtige Trainer Kenan Kocak sind bereits Fans des neuen Managers, auch menschlich scheint es zu funken. Wichtig wäre allerdings, dass es in der Rückrunde auch sportlich positiv weitergeht – nicht, dass am Ende Zuber nach drei oder vier Niederlagen schauen muss, ob 96 vielleicht noch einen gebrauchten Trainer auf der Lohnliste hat.