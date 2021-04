96-Meinung zur WM-Quali: Hochrisikospiele in Hochrisikozeiten

Während Spiele in der heimischen Liga, zumindest in Deutschland, wegen engmaschiger Kontrollen und eines zumindest im Ansatz kontrollierbaren Umfelds der Spieler noch vertretbar erscheinen, werden für eine WM-Quali Hemmungen verloren und Grenzen übertreten. Wortwörtlich.

In Hannover warten sieben Spiele in drei Wochen auf Bijol

Jaka Bijol, der slowenische 96-Nationalspieler, ist seit gestern zurück in Hannover und das beste Beispiel für das Ausmaß des Irrsinns. Auf das vorzeitige Ende der 96-Quarantäne folgte für ihn verspätet die Anreise zum Nationalteam. Mit Trainingsrückstand, versteht sich. Flug nach Slowenien, Flug nach Russland, Flug nach Zypern – alles innerhalb einer Woche und mit Sonderregel bei der Rückreise in sein Heimatland, um nicht in Quarantäne zu müssen. 69 Minuten gegen Kroatien, 62 Minuten in Russland und 58 Minuten beim dritten WM-Quali-Spiel auf Zypern später geht’s über Slowenien zurück nach Hannover. Hier warten sieben Spiele in 21 Tagen. Na, danke. Der Junge ist 22 Jahre alt, aber doch keine Fußball-Maschine!