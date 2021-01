Hannover 96 mit Ladehemmungen: "Es wird Zeit, dass die anderen auch treffen"

Weydandt in der Tor-Krise

Am treffsichersten war noch Marvin Ducksch, wie in der Liga. Sichtlich im Tief vor allem der zweite Angreifer, der Tore garantieren sollte. In Darmstadt war Hendrik Weydandt eine stürmergewordene Verunsicherung. Die Bälle sprangen ihm beim Erstkontakt meterweit vom Fuß. Die erste Chance, die er nach der Einwechslung hatte, vergibt nur einer, der nicht mehr weiß, wie er es anstellen soll. Aus sieben Metern lausig am Tor vorbeigeschoben, danach sackte er in sich zusammen. Ratlos.

Drei Tore hat er in der Liga nur erzielt, darunter aber immerhin zwei wichtige – im Derby gegen Braunschweig und zum Sieg beim HSV.