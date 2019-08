96-Neuzugang Sebastian Jung fällt gegen Wiesbaden aus - und womöglich noch mehrere Wochen 

Das Spiel lief erst knapp über eine Viertelstunde. Aber er stand. Montagabend, 18.47 Uhr in der Wildpark-Baustelle im Karlsruher Hardtwald. Und er wusste, es ist vorbei. Sebastian Jung ist 29 Jahre alt und Fußballprofi. Und wer wie er eine Verletztenakte hat, die auf keinen Tablet-Bildschirm passt, kennt die Signale, die sein Körper sendet.

Diesmal meldete sich der Schmerz in der Leiste. Jung wartete auf den 96-Doc Axel Partenheimer. Der gab wiederum das Signal an die Trainerbank: auswechseln. Adduktorenzerrung. Jung ging langsam, aber immerhin trittsicher um das Feld herum in die Kabine. Ein trauriger Spaziergang zurück in seine Vergangenheit.

20 Verletzungen sind bei transfermarkt.de dokumentiert. In den vergangenen drei Jahren in Wolfsburg machte er nur sieben Bundesliga-Spiele. Für 96 spielte er immer, in Tests und Pflichtspielen. Jung wird seinem neuen Klub jetzt aber erstmal fehlen - am Samstag in Wiesbaden und womöglich weitere Wochen.