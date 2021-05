96 nur Mittelmaß, aber: Fans hoffen auf versöhnlichen Abschied von Kenan Kocak

Den Anfang auf Kockas-Abschiedstournee macht die Partie gegen den SV Darmstadt am Freitagabend (18.30 Uhr). Gegen die Hessen war keine eindeutige Tendenz zum Ausgang der Partie bei den 96-Fans zu erkennen. Zwar stimmten 36,6 Prozent der über 1000 Umfrageteilnehmer für einen Sieg der Roten ab, doch 33,9 Prozent rechnen mit einen Auswärtssieg der Lilien in Hannover. Knappe Kiste, aber Sieg für 96.

Klare Tendenzen gegen Nordklubs

Alles andere als knapp sehen die 96-Fans den Ausgang der Partie von Hannover in Kiel. Gegen den Aufstiegsaspiranten glauben gerade einmal 11,7 Prozent an einen Auswärtssieg. 71,1 Prozent der Abstimmenden rechnen mit einer Niederlage bei den Holsteinern. Die Fan-Tendenz ist eindeutig: Keine Punkte an der Kieler Förde.

An Kenan Kocaks vorletztem Spieltag gastieren er und seine Mannen wieder im Norden, genauer gesagt am Millerntor des FC St. Pauli. Auch für dieses Nordduell haben die 96-Fans eine klare Tendenz: 60,1 Prozent der Teilnehmer gehen von einem Sieg der Gastgeber, die eine starke Rückrunde spielen, aus. Immerhin: Fast jeder fünfte Umfrageteilnehmer (19,4 Prozent) kann sich auch einen Auswärtserfolg in der Hansestadt vorstellen.

Versöhnlicher Saisonabschluss für Kocak und 96

Für den letzten Spieltag, dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, hofft über die Hälfte aller Teilnehmer auf ein versöhnliches Ende für Kenan Kocak in Hannover. 55,6 Prozent der 96-Fans sind der Meinung, dass die Clubberer in der HDI-Arena keinen Punkt holen werden und sich Kenan Kocak mit einem Heimsieg aus Hannover verabschieden wird. Nur 13,6 Prozent trauen den Franken, die aktuell mit einem Spiel und einem Punkt mehr vor 96 in der Tabelle auf Rang zwölf stehen, einen Erfolg in Hannover zu.

96 beendet die Saison in der unteren Tabellenhälfte

Die 96-Fans rechnen also mit drei bis sechs Punkten aus den letzten vier Partien. Abschließend fragten wir, welchen Tabellenplatz Hannover 96 nach dem 34. Spieltag belegen wird. Prinzipiell wäre vom sechsten bis 16. Tabellenrang vor der Partie am Freitag gegen Darmstadt alles möglich. Die 96-Fans gehen im Durchschnitt jedoch vom Mittelwert aus. Nach Ansicht der Umfrageteilnehmer werden Hannover 96 und Kenan Kocak die Saison 2020/21 auf dem elften Platz der 2. Fußball-Bundesliga beenden.