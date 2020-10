96-Pechvogel Linton Maina: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz will ihn trotzdem wieder einladen

Sein Traum: Er will deutscher Nationalspieler werden. „Da möchte er mit seinem Talent natürlich hin“, weiß 96-Manager Gerhard Zuber. Der Vorhof ins Fußballparadies wären Spiele für die U21. Aber die Sache ist für Maina wie verhext.

Vor dem Derby konnte Linton Maina noch darüber schmunzeln. Jedes mal, wenn der Tempodribbler zur deutschen U21 eingeladen war, verletzte er sich. „Ich habe mal was von einem Fluch gelesen“, sagte Maina. „Das ist es eher nicht. Ich zeige hier im Verein meine Leistung und freue mich über jede weitere Einladung.“

"Er hat's am Rücken"

DFB-Trainer Stefan Kuntz lud Maina vor wenigen Tagen erneut ein. Zum vierten Mal, für zwei Spiele in Chisinau gegen Moldau und in Fürth gegen Bosnien. Daraus wird wieder nichts. „Er hat’s am Rücken“, erklärt Zuber, „durch seine Verletzung im Sommer hat er noch Rückstand, es wäre nicht gescheit, ihn zu Länderspielen zu schicken.“

Im Derby am Samstag erzielte Maina noch das 1:1, feierte mit den Fans das 4:1 vor dem Stadion. Da tanzte Maina mit seinen Glückshormonen beim „Humba Tätärä“ um die Wette. Sonntagabend folgte die offizielle Absage. Maina springt erneut vom DFB-Zug ab.