Die Flucht nach vorn: 96-Plan mit Teuchert in Fürth – persönliches Derby für Ex-Nürnberger

Trainer Kenan Kocak bekam vor dem Spiel am Sonntag beim Vierten Greuther Fürth sogar vorgerechnet, wo 96 qualitativ steht. Im Schnitt in dieser Saison auf Platz 13, aktuell auf 14, und an diesem Wochenende kann 96 sogar auf den Relegationsplatz 16 rutschen. Was sagen diese Zahlen über die Qualität? „Das kann ich mathematisch nicht beantworten“, gab er zu.

Der Fürther Trainer Stefan Leitl stellt eine andere Milchmädchenrechnung auf. Er zählt den „exzellenten Kader“ und die „enorme Qualität“ beim Gegner 96 zusammen. Aus finanzieller Sicht mag dies auf Einzelspieler zutreffen, aber Marktmillionen oder Gehaltsrechnungen sind im Abstiegskampf der 2. Liga nichts wert.