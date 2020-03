96-Profis aus Quarantäne entlassen: Erste Frühlingsgefühle am Maschsee

Wo sind denn alle? Nach zwei Wochen in den eigenen vier Wänden versammelte sich die Mannschaft gestern nicht im beruflichen Wohnzimmer im Stadion. Jeder suchte sein eigenes Glück nach zwei Wochen Corona-Quarantäne. Um 13.10 Uhr kam das Signal: Die Spieler duften raus. Niklas Tarnat testete kurz darauf, ob jemand aus der Mannschaft im Stadion sein könnte. Einen traf er an: Marc Stendera, der sich sofort die 96-Trainingsklamotten überzog und um den Maschsee lief. Torwart Marlon Sündermann (21) genoss den ersten Tag in Freiheit ebenfalls am Maschsee.