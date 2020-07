96-Rekordeinkauf Jonathas blüht nach Corona-Infektion beim FC Elche auf

Dabei hatte alles so gut begonnen: Bei seinem 96-Debüt am 27. August 2017 erzielte Jonathas fünf Minuten nach seiner Einwechslung für Niclas Füllkrug den 1:0-Siegtreffer gegen Schalke 04. Danach kam allerdings nicht mehr viel.

Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte er nicht zuletzt aufgrund von zahlreichen Erwartungen nie erfüllen. Insgesamt war er in seiner bewegten Karriere für 13 verschiedene Vereine in sechs Ländern im Einsatz.

Au Backe! In eineinhalb Jahren im Trikot von Hannover 96 fiel Jonathas fünfmal verletzungsbedingt aus, das Leih-Halbjahr in Brasilien Ende 2018 überstand er ebenfalls nicht schadlos. Der Brasilianer kommt für die Roten auf 23 Pflichtspiele und sechs Tore (vier Assists). Das ist die Verletzungshistorie des 30-jährigen Stürmers. ©

In insgesamt 23 Spielen für die Roten erzielte der Stürmer sechs Treffer, zahlreiche Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Ende Juni 2018 kehrte Jonathas aus familiären Gründen in seine Heimat zurück, kickte leihweise ein Jahr für Corinthians São Paulo (9 Spiele, 1 Tor).

Geteilte Liga: Frauen von Hannover 96 starten am 4. Oktober in die Vorrunde

Monate der Vereinslosigkeit folgten, am 1. Februar kehrte er zum FC Elche zurück. An den spanischen Zweitligisten war er bereits in der Saison 2014/2015 ausgeliehen, erlebte mit 14 Treffer in 34 Spielen vielleicht seine bislang erfolgreichste Spielzeit.

In Spaniens Südosten in der Nähe von Alicante blüht der mittlerweile 31-Jährige auf. Vier seiner fünf Saisontreffer erzielte Jonathas nach dem Restart von La Liga 2. Und das, nachdem er als zweiter spanischer Fußball-Profi positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.

FC Elche dank Jonathas nun Sechster

Mit seinem Doppelpack am Montag gegen Albacete Balompie hievte Jonathas den FC Elche auf Platz sechs, der in Spanien zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

Von einem Jonathas-Doppelpack konnten sie in Hannover nur träumen.