96-Schätze für den Neuanfang: Was Füllkrug und Bebou in die Kasse spülen

Aber für den Neuaufbau sind Bebou und Füllkrug enorm wichtig. Beide gehen mit festgeschriebenen Ablösesummen in die nächste Transferperiode. Trotz des Abstiegs sind die Preise erstklassig. Diese Schätze will 96 heben, um die richtigen Spieler zu holen für die Mission Wiederaufstieg.

96 spielt Blech in dieser Saison. Die Schätze dieser Mannschaft? Tief vergraben. Niclas Füllkrug (26) und Ihlas Bebou (24), die beiden stärksten Offensivwaffen im Kader, sind zu lange verletzt gewesen. Im Abstiegskampf können beide kaum noch helfen.

Felipe: Der Körper macht einfach nicht mit. Startet kompromisslos, doch nach 37 Minuten ist Schluss. Er bleibt liegen, hält den rechten Oberschenkel, humpelt gestützt vom Platz. Dauerpatient Felipe – so bitter. Note 4. ©

Die 18 Millionen Euro, die Manager Horst Heldt im vergangenen Sommer aushandelte, wird 96 nicht mehr bekommen. Das hat weniger mit dem Knorpelschaden in seinem Knie zu tun, mehr mit dem Abstieg von 96. Bei einer Rettung kann Füllkrug für 24 Millionen Euro wechseln. Beim Abstieg kostet der 26-Jährige vertraglich festgeschriebene 12 Millionen Euro. Damit wäre Füllkrug immer noch der Rekordtransfer in der 96-Geschichte. Rekordträger ist bislang Joselu, der für 8 Millionen Euro zu Stoke City wechselte.

Füllkrug befindet sich in der Reha nach der Operation und dem Knorpelschaden im Knie. Der Ricklinger Junge hätte im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro nach Mönchengladbach wechseln können. 96-Chef Martin Kind entschied: Fülle muss bleiben. Der Jubel war groß, als 96 schließlich im August mit dem Stürmer statt zu wechseln seinen Vertrag bis 2022 verlängerte. Aus heutiger Sicht war Füllkrugs Verbleib damals gut für die Hannover-Seele, aber schlecht fürs Portemonnaie.

Schlägt Gladbach zu?

Noch gibt es keine konkreten Angebote, weil Füllkrug erst mal die Reha abschließen muss. Sein Ziel bleibt die Bundesliga. Er will sich in dieser Saison sogar noch mal im 96-Trikot zeigen, in seiner Heimatstadt, aber auch für den Transfermarkt. Wohin Füllkrugs Reise geht? Gladbach-Trainer Dieter Hecking wollte den kopfballstarken Torjäger schon vor einem Jahr, gut möglich, dass Mönchengladbach den Wunschstürmer diesmal bekommt.

Bebou: Interesse aus der Autostadt

Füllkrugs Tochter würde dann im Sommer in einen Fohlen-Strampler gekleidet. Der 96-Turbo Bebou (Vertrag bis 2021) wird schneller wieder zurück sein als Füllkrug. Zu spät wohl, um 96 zur Rettung zu verhelfen, aber rechtzeitig, um sich anzubieten. Klappt es schon gegen Wolfsburg am 6. April, kann er bei seinem möglichen neuen Klub vorspielen. Der VfL hat verständlicherweise Interesse am schnellsten Spieler der Bundesliga. Kosten: 10 Millionen Euro bei einem 96-Abstieg. Im Falle des Klassenerhalts kostet Bebou festgeschriebene 15 Millionen Euro.

Die beiden größten Sturmschätze bringen es beim 96-Abstieg zusammen auf 22 Millionen Euro. Frisches Geld für frische Kräfte für einen Neuanfang in Hannover.