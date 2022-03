Der 96-Plan: So wollen sie Schalkes Sturmstar Simon Terodde stoppen

Der Schalker Kreisel löste eine Revolution im Fußball aus. Steil, quer, direkt – so schön wie Ernst Kuzorra und Schwager Fritz Szepan kombinierte kein anderes Team Knoten in die Beine der Gegner. Lange her, das alles. Fast 100 Jahre nach der Erfindung des Schalker Kreisels führte die Spirale in die 2. Liga. Am Samstag (13.30 Uhr) versucht Hannover 96, die Schalker nach allen Regeln der Trainerkunst einzukreiseln.