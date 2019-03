96-Stadionchef Meier erklärt: Rasenheizung taut Schnee nicht ab

„Wir beschäftigen uns immer mit dem Wetter und waren auch vorbereitet“

Bei der ersten von Schiedsrichter Sören Storks angeordneten Spielunterbrechung (25.) sollten die Strafraumlinien freigefegt werden. „Das hätte vielleicht etwas schneller gehen können“, räumt der Stadionchef ein. Zwei Helfer mühten sich da ab, Leverkusens Kevin Volland half mit seinen Füßen mit. Bei der zweiten Unterbrechung (40.), als alle Linien gefegt werden sollten, hatte 96 zehn Mann am Besen. „Auf jeder Seite fünf Leute, das ging ratzfatz“, findet Meier, der auch sagt: „Wir beschäftigen uns immer mit dem Wetter und waren auch vorbereitet.“ Als Beispiel dienen ihm die 13 roten Schnee-Bälle (zwölf für die Balljungen plus ein Spielball), die in der 10. Minute am Platz verteilt wurden.