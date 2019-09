96-Stürmer Ducksch will gegen Ex-Verein Kiel treffen: "Wenn du zu viel nachdenkst, frisst es dich auf"

Er hat seine Qualitäten in der 2. Liga schon unter Beweis gestellt: Bei Holstein Kiel wurde Marvin Ducksch (25) in der Saison 2017/2018 mit 18 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga. Erst in der Relegation zur Bundesliga scheiterte der Klub am VfL Wolfsburg. Jetzt stürmt Ducksch für 96 und kehrt am Freitag (18.30 Uhr) zum Kellerduell nach Kiel zurück.

Niederlage gegen Kiel bedeutet Abstiegsplatz „Ich habe dort anderthalb Jahre verbringen dürfen und anderthalb Jahre Spaß am Leben gehabt. Auch das Fußballspielen hat richtig Spaß gemacht“, sagte Ducksch in einem ausführlichen Interview mit dem eigenen Verein auf der 96-Homepage. In Hannover dürfte das aktuell nicht der Fall sein. Der ambitionierte Klub dümpelt nach sechs Spieltagen mit fünf Punkten im Tabellenkeller rum. Bei einer Niederlage in Kiel droht sogar der Absturz auf die Abstiegsränge.

Bilder vom Vormittagstraining von Hannover 96 am 17. September Sportdirektor Jan Schlaudraff sucht das Gespräch mit Emil Hansson. ©

"Wenn du zu viel nachdenkst, frisst es dich auf" „Fünf Punkte aus sechs Spielen – das ist sehr wenig, gerade für unsere Ansprüche“, so Ducksch. Ein Grund für den Absturz ist auch die Torflaute. Erst sechs Treffer hat 96 in dieser Spielzeit erzielt, nur Gegner Kiel ist noch schwächer vor der gegnerischen Kiste (fünf Tore). Dass erst sechs Tore auf dem 96-Konto stehen, daran hat auch Ducksch seinen Anteil. Der Stürmer ließ zu viele Großchancen liegen, zuletzt in Hamburg. Da brachte er den Ball aus vier Metern nicht an HSV-Keeper Heuer Daniel Fernandes vorbei. „Ich allein habe in den ersten vier Spielen schon vier Hundertprozentige vergeben. Wenn du an einem Punkt bist, an dem du zu viel nachdenkst, frisst es dich auf“, sagt Ducksch selbstkritisch. Am Ende wird er allerdings an Toren gemessen.

Fünf Scorerpunkte in sechs Spielen Seine Treffer sollen 96 in die Aufstiegsregion bringen, die nach wie vor das Ziel des Klubs ist. Ducksch, der aus Düsseldorf kam, ist mit über einer Million Euro der teuerste Transfer der aktuellen 96-Sparsaison. Zweimal hat er bisher getroffen, beide Treffer gelangen ihm beim einzigen 96-Saisonsieg bei den überforderten Wiesbadenern (3:0). Dazu kommen drei Torvorlagen. Macht fünf Scorerpunkte in sechs Spielen. Ein Wert, der durchaus in Ordnung ist, zumal er nur zweimal über die volle Distanz gespielt hat.

"Es darf keinen geben, der sich schont" Allerdings wirkt der Stürmer mitunter manchmal teilnahmslos auf dem Platz und ist nicht zu sehen. Ducksch muss wie 96 den Hebel umlegen, wenn das Leben wieder Spaß machen soll. „Es darf keinen geben, der sich schont“, sagt der 96- Stürmer. Darauf wird es am Freitagabend ankommen. Kiel hat das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Ole Werner, der das Amt von André Schubert übernommen hat. „Uns erwartet ein hartes Spiel – mit viel Kampf, viel Leidenschaft, viel Wille“, so Ducksch. Sollte dem 96-Stürmer sein dritter Saisontreffer gelingen, wird er sich mit Jubel zurückhalten. „Natürlich freue ich mich innerlich, aber ich werde keine Gesten machen, wenn ich ein Tor schieße oder wir gewinnen“, erklärt der Stürmer. Beides würde ihm und 96 in der aktuellen Situation helfen.

