96-Stürmer Hendrik Weydandt: "Man darf die Bodenhaftung nicht verlieren"

Hendrik Weydandt, das Thema Märchenprinz müssen wir noch mal machen ... Nur noch einmal? Das ist okay. (lacht) Wie wäre es, wenn Sie sich als Sportler des Jahres in Hannover die Krone aufsetzen? Natürlich würde ich mich freuen. Im vergangenen Jahr haben die beiden Füllkrugs gewonnen, und da habe ich das erste Mal so richtig wahrgenommen, was für eine Größenordnung diese Auszeichnung hat. Hannover ist kein so ganz kleiner Fleck auf der Karte, das ist schon Wahnsinn. Dass ich nominiert werde, hätte ich mir nie erträumt. Als ich davon gehört habe, war ich wieder der kleine Junge, der denkt: Ui, das ist krass! Da musste ich schon mal zwei Minuten darüber nachdenken, was das eigentlich für mich bedeutet. Und was? Man darf die Bodenhaftung nicht verlieren. Aber diese Nominierung steckt für mich ganz oben in der Schublade. Ich bin gebürtiger Hannoveraner. Ist das eigentlich ein Kriterium? Ist es nicht. Umso schöner!

NP-Sportlerwahl: Das sind die zehn Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Jahres 2019 mit Telefonnummer zum Abstimmen Morten Olsen - Handball, TSV Hannover-Burgdorf, Weltmeister - 0137/9880822-01 ©

Anzeige

Sie sind in guter Gesellschaft, Weltmeister und Olympiasieger sind dabei. Der Handballer Morten Olsen zum Beispiel. Sie kennen ihn persönlich? Über die Recken Fabian Böhm und Timo Kastening ein bisschen. Timo und ich sind echt als Freunde zusammengewachsen. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Wir sind 1995er-Jahrgang, die können wahrscheinlich alle miteinander. (lacht) Ist es seltsam für Sie, als Gewinner des Jahres 2019 zu gelten, obwohl Hannover 96 nicht viel gewonnen hat? Das war schon Ende der letzten Saison paradox. Viele haben gesagt: Komm mal her, ich klopfe dir jetzt mal auf die Schulter, vergiss mal den Abstieg mit 96, schau mal lieber, was du erreicht hast. Ich kann diese Sichtweise verstehen, aber es fühlt sich nicht so an, dass es ein positives Jahr war. Es war eben ein sehr schwieriges Jahr für mein Team, meinen Verein und für meine Stadt. Mein persönlicher Erfolg ist leider nur ein Teil des großen Ganzen. Und das große Ganze überschattet entsprechend den Einzelnen. So sehe ich das. Wenn Sie es anders sehen würden, wären Sie wahrscheinlich Tennisspieler geworden. Ja, wobei ich tatsächlich Tennis und Fußball parallel gespielt habe. Ich habe mich letztlich für Fußball entschieden. Aber Tennis habe ich echt gerne gespielt. Ein geiler Sport.

Tennisspieler sind einsam. Wie Stürmer vielleicht? Vielleicht. Stürmer sind ja besondere Typen. Anders. Wie anders? Haben Stürmer eine besondere Macke? Nein, aber jeder Stürmer hat ein persönliches Ziel. Gleichzeitig darf man den Teamgedanken nicht vergessen. Entsprechend ist das bei Stürmern so: Erstens will ich gewinnen, und zweitens will ich selbstverständlich ein Tor schießen. Das ist gut so, sonst wäre man im Sturm nicht gut aufgehoben. Man hat den Anspruch auf ein gutes Spiel, eine gute Vorlage, auf etwas Prägnantes, dass etwas folgt aus der Aktion. Wenn Sie immer torhungrig sind, sind Sie dann satt, wenn Sie ein Tor erzielt haben? Und umgekehrt: Wie geht man damit um, wenn nichts Prägnantes passiert? Satt ist man nie. Ich ruhe mich nach dem Spiel keine paar Tage aus und sage: Super, ich habe getroffen. Das ist Quatsch, wäre auch nicht förderlich. Aber es ist blöd, wenn man nicht trifft. Ich spule mal zum Bochum-Spiel zurück. Ich habe das Tor zum 2:2 auf dem Fuß und mache es nicht. Wir erzielen keinen Ausgleich, und ich habe mein Tor nicht gemacht. Deshalb konnten wir das Spiel nicht mehr drehen. Aber Sie können es nicht ändern ... Eben. Und das ist auch ein Teil der Kunst: manchmal etwas gleichgültig zu sein. Vergangenes ist vergangen. Diese Sache musste ich lernen.

NP-Sportlerwahl: Das sind die zehn Kandidaten für die Wahl zur Sportlerin des Jahres 2019 mit Telefonnummer zum Abstimmen Imke Onnen - Hochsprung, Hannover 96, WM-Finalistin - 0137/9880821-01 ©

Wie? Learning by doing. Stolpern und aufstehen. Ist wirklich so. Ich hatte da meine Probleme. In Egestorf habe ich zum ersten Mal leistungsorientiert gespielt. Ich hatte Phasen im Spiel, da ist mir etwas nicht gelungen, ich haderte damit, und alle weiteren Aktionen haben darunter gelitten. Ich hatte zu viel darüber nachgedacht. In etwa so: Was heißt das jetzt, fürs Spiel, für mich, wie sieht das aus? Mir wurde früher nachgesagt, dass ich zu viel nachdenke und dann eine negative Körpersprache habe, die sich auf Mitspieler überträgt. Es war eine Aufgabe, das zu ändern – die musste ich erst bewältigen. Moment mal, sind Sie nicht unter anderem wegen Ihrer positiven Körpersprache so beliebt? Für diese Wertschätzung im Stadion und auch sonst kann ich mich gar nicht genug bedanken. Ich wollte es mir aber selbst beweisen, diesen Makel ablegen zu können. Dass ich Lob von den Fans bekomme, war eigentlich nicht mein ursprünglicher Antrieb. Ich hatte eine Schwäche ausgemacht und habe versucht, sie zu beseitigen. Welchen Spielern schauen Sie gerne zu? Als Stürmer ist mein Paradebeispiel Lewandowski – auch mit seiner Disziplin. Wem ich sehr gerne zusehe, ist Harry Kane (Spitzname „Prince Harry“/Tottenham Hotspur). Er ist ein an sich vollkommener Typ, der zwar kleine Schwächen hat, aber sie so clever mit seinen Stärken umspielt, das ist klasse. Und bei der Messi- oder Ronaldo-Diskussion: ganz klar Messi.

NP-Sportlerwahl: Das sind die zehn Kandidaten für die Wahl zur Mannschaft des Jahres 2019 mit Telefonnummer zum Abstimmen TSV Hannover-Burgdorf - Handball, Bundesliga-Spitzenteam - 0137/9880823-01 ©

Können Sie den vielen Torjägern in Hannover und der Region einen Stürmer-Trick eines Profis verraten? Mein Tipp wäre vielleicht dieser: Wenn eine Situation nicht gelingt, Kopf oben halten und weitermachen. Das ist das A und O für mich. Es hört sich blöd an, aber man braucht ein Stück weit eine Scheiß-egal-Mentalität. Ungefähr so: Ist doch egal, dass ich den Ball aus zwei Metern ­nicht reingemacht habe, ich bekomme gleich noch eine Gelegenheit, und dann mache ich den rein. Ganz schwer ist das. Ich habe das selbst erst spät kapiert, aber es ist wichtig. Seit anderthalb Jahren sind Sie erst Profi. Wie hat sich das Leben verändert? Ich fühle mich überhaupt nicht mehr wie vor einem Jahr, als ich gefühlt Amateurprofi war. Ich habe relativ schnell auch gesagt, dass ich gerne Verantwortung übernehme. Und ich kneife mich auch nicht mehr jeden Tag. Das würde auch Kraft kosten, mich jeden Tag neu einzusortieren. Und das Leben als Profisportler hat auch Auswirkungen aufs Private. Ich fahre natürlich auch nicht mehr zu jeder Geburtstagsfeier – weil es eben nicht professionell wäre. Haben Sie noch ein Märchen, eine Geschichte, die Sie gern schreiben möchten? Ich habe jetzt kein spezielles großes Ziel, aus dem ich Motivation schöpfen muss, oder einen Punkt, auf dem ich landen möchte. Diesen Tunnelblick finde ich schwierig. Ich habe mal gelernt, je weiter der Horizont, desto wahrscheinlicher, dass ich zufrieden werde.