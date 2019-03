Hannover 96: Talente Muslija und Maina für deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert

Zwei echte Härtetests bestreitet die deutsche U20-Nationalmannschaft in der anstehenden Länderspielpause. Zunächst trifft die DFB-Auswahl am Freitag, 22. März (20.30 Uhr), in Sandhausen auf Portugal, bevor es am Dienstag, 26. März (18 Uhr), nach Polen geht.