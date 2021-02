96-Torhunger: Schindler und Weydandt gegen Osnabrück in der Bringschuld

VfL liegt auf dem Präsentierteller

Regelmäßig beteiligen sich nur Ducksch und Haraguchi an den 96-Treffern. Dabei hat Hannover einen weiteren Stürmer, der Toptorjäger der 2. Liga hätte werden können. Hendrik Weydandt trifft aber seit seinem wichtigen 1:0 in Hamburg nicht mehr. Sieben Spiele ohne Tor – ist er überhaupt der richtige Joker, den der Trainer bringen kann? „Natürlich“, betont Kocak. „Henne wird gemeinsam mit uns seine Durststrecke beenden und Tore für 96 schießen.“ Es klingt wie eine Bestellung fürs Osnabrück-Spiel. Mental liegt der VfL am Boden nach vier Pleiten in Folge, darunter ein 0:5 gegen Hamburg. Der Gegner liegt auf dem Präsentierteller für Spieler, die sich bei 96 beweisen wollen.

Das gilt besonders für Kingsley Schindler. Gut gespielt beim KSC, aber nicht für, sondern diesmal gegen 96 getroffen. Kein Tor ging bisher auf „King“ Schindlers Kappe. Zu mager für einen, der 15-mal in der Startelf stand und davon ein Dutzend Mal als Rechtsaußen stürmte.

Kocak: „Wird bald erfolgreich“

Nach dem Eigentor „nur auf Schindler zu schimpfen ist unfair“, findet Kocak. Er sei guter Dinge, dass Schindler „bald erfolgreich sein wird“. Schindler bekommt also Kredit, obwohl er im Sommer nach der Leihe nach Köln zurück muss. Warum? „Weil wir versuchen, die bestmögliche Formation auf den Platz zu schicken, ich mache mir keine Gedanken, wer geliehen ist.“ Patrick Twumasi war Ersatz, obwohl 96 gerade ihm Spielpraxis geben müsste. Links vorne wäre heute Platz für Twumasi, rechts vertraut Kocak dem Leihspieler. Ein Grund mehr, warum Schindler nun schnell liefern sollte