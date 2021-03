96-Trainer Kocak über Doumbouya: Er darf nicht abheben

Moussa Doumbouya war der Mann des Spiels beim 2:2 gegen Greuther Fürth. 96-Trainer Kenan Kocak belohnte die Trainingsleistung des U23-Stürmers mit der ersten Einwechslung in Düsseldorf, der Stürmer legte Mick Gudra gleich den Treffer zum 2:3 vor. Gegen Fürth kam er in der 67. Minute. Drei Minuten später köpfte Doumboya das 2:1 nach einem Freistoß von Dominik Kaiser. Der Stürmer rannte zum Dank in die Arme des Trainers, die Kollegen stürzten hinzu.

Die Teamkollegen schwärmten nach Abpfiff vom gelernten Dachdecker. Sein Coach freute sich ebenfalls, drückte die Freude aber etwas. Klar auch, „er ist nicht am Ende seiner Entwicklung“, weiß Kocak. „Es ist die Aufgabe vom Trainerteam, ihn weiter zu entwickeln.“ Doumbouya dürfe jetzt nicht abheben, müsse „diese Gier behalten“, sei aber „bei seinem Umfeld in guten Händen“. Gemeint ist vor allem sein Berater Lala.