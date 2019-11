Trainersuche bei 96: Welche Namen jetzt kursieren – und was dran ist

Nach der ersten Entscheidung – der Entlassung von Mirko Slomka – fehlt noch der zweite Beschluss. Wer neuer Trainer wird, hat Hannover 96 noch nicht entschieden.

Sicher ist aber schon, dass es keine Zwischenlösung geben soll. Die ersten Gespräche mit den Kandidaten laufen bereits. Noch in dieser Woche soll der Neue vorgestellt werden, am besten bis Mittwoch oder Donnerstag. Das nächste Spiel steht am kommenden Sonntag (10. November) in Heidenheim an. Danach folgt eine zweiwöchige Länderspielpause, mit dem Heimspiel gegen Darmstadt geht es dann erst am 25. November weiter. Viel Zeit also für den Neuen, die Mannschaft besser aufzustellen.

Hannover 96: Keine Interimslösung mit Dabrowski oder Schmidt Als Interimstrainer wären Stephan Schmidt, Coach der U19, oder Christoph Dabrowski infrage gekommen. Doch der U23-Trainer hat genug Sorgen mit seiner eigenen Mannschaft, die im Abstiegskampf der Regionalliga steckt und gestern gegen Havelse 2:3 verloren hat. Auf den Profiarbeitsplatz angesprochen, sagte Dabrowski danach: „Das ist nicht meine Baustelle aktuell. Ein Gespräch gab es nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es in dieser Konstellation weitergeht.“ Das 96-Training leiten zunächst Slomkas Assistenten Von der U23-Krise befördert zum Krisenteam in Liga zwei – das wäre kaum vermittelbar. Auch Schmidt wird nicht nach oben gezogen. Das nicht-öffentliche Kraft- und Fitness-Training am Montag sollen Slomkas Assistenten Asif Saric und Lars Barlemann leiten. Auch in den folgenden Tagen dürfen sie Chef spielen – so lange, bis der neue Trainer verpflichtet wurde.

Als Sportdirektor Jan Schlaudraff und 96-Chef Martin Kind am Samstag die Trennung von Slomka beschlossen haben, begann auch bereits die Nachfolgersuche. Es wird wie so oft in der Vergangenheit ablaufen: Namen werden auf einer Liste zusammengetragen, dann wird nach den ersten Telefonaten mit Kandidaten oder deren Beratern eine Vorauswahl getroffen. Jan Schlaudraff führt Vorgespräche Schlaudraff wird die Vorgespräche führen – und Kind bei den entscheidenden Runden mit den ernsthaften Bewerbern dazukommen. Der Chef wird alle Kandidaten kennenlernen wollen, schließlich steht eine Schlüsselentscheidung für die 96-Zukunft an. Vom neuen Trainer wird abhängen, ob sich 96 noch mal aufraffen und in der Tabelle klettern kann.

Thomas Brdaric bringt sich ins Gespräch Ins Gespräch gebracht hat sich dabei Ex-96-Profi Thomas Brdaric, seit Saisonbeginn Trainer in Erfurt (4. Liga). „Ich bin für jede Aufgabe bereit“, sagte der Ex-Nationalspieler gestern beim U23-Spiel im Eilenriedestadion. „Man sollte doch Leute nehmen, die eine Verbindung zum Verein haben.“ Brdaric ist aber kein Thema – wie Markus Anfang. Sein Berater erklärte vorsorglich, Anfang stehe nicht zur Verfügung. 96 wollte ihn aber ohnehin nicht holen. Jens Keller, Markus Gisdol, Hannes Wolf und Markus Kauczinski – das aber sind Namen, die im Gespräch sind und auf der Liste stehen.

