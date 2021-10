96-Trainer Zimmermann: "Wir müssen uns hinterfragen"

96-Trainer Jan Zimmermann hat vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Jahn Regensburg eine Steigerung von seinen Profis gefordert. „Wir haben deutlich zu wenig Tore geschossen, wir haben deutlich zu wenig Punkte geholt“, sagte der Coach am Donnerstag. „Wir haben uns das alle etwas anders vorgestellt. Wir benötigen eine größere Durchschlagskraft.“ Denn beim Überraschungszweiten aus Regensburg werde es „sehr, sehr ekelig“, glaubt der 96-Trainer.

Hannover holte nur einen Zähler aus den vergangenen drei Partien. Dem 1:2 gegen Sandhausen folgte eine Nullnummer in Nürnberg und eine späte 0:1-Niederlage gegen Schalke 04. „Wir müssen uns hinterfragen, was wir besser machen können und warum die Form in den letzten Spielen nicht gestimmt hatte“, meinte Zimmermann.