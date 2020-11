Schluss mit Kuschelkurs: Kocak nimmt 96-Spieler im Training hart ran

Der Zeitplan bei Hannover 96 ist am Mittwoch ordentlich durcheinander gewürfelt worden, das Training auf der Mehrkampfanlage begann 45 Minuten später als ursprünglich geplant.

Trainer Kenan Kocak leitete am Mittwoch erstmal nach seinem Hexenschuss wieder das Training von Hannover 96. Linton Maina und Simon Falette trainierten individuell, Timo Hübers fehlte. © Florian Petrow

Zwei Stunden geht es zur Sache

Die größten Sequenzen dürften dabei aus der zweiten Halbzeit gestammt haben, in der 96 ohne ihren Trainer an der Seitenlinie eine unterirdische Leistung auf den Platz gebracht hatte. Entsprechend ging es mit 45-minütiger Verspätung auf den Trainingsplatz.

Und dort ging es zwei Stunden lang ordentlich zur Sache. Es schien, als wenn die Spieler die fünf Kilometer nachholen mussten, die sie in Würzburg weniger als die Kickers gelaufen waren. Die letzten 30 Minuten standen Tempoläufe auf dem Programm.

Timo Hübers fehlte indes auch nach dem trainingsfreien Tag am Dienstag. Der 24-Jährige Innenverteidiger, in Würzburg schmerzlich vermisst, befand sich mit seiner Kniestauchung in Behandlung.

Hübers fehlt, Duo individuell

Ebenfalls noch nicht zurück im Mannschaftstraining dabei: Linton Maina. Er übte nach seiner Reizung am Außenband des Knies individuell mit Athletiktrainer Timo Rosenberg. Wie Simon Falette (Adduktorenprobleme), bei dem es allerdings nur eine Vorsichtsmaßnahme war.

Hübers Einsatz im nächste Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel wird damit immer unwahrscheinlicher. Maina könnte es immerhin in den Kader schaffen.