96-Umfrage: Schafft Hannover noch den Aufstieg? Spieler weiterhin davon überzeugt

Stürmer Hendrik Weydandt glaubt, trotz erneueter Torflaute beim Heimspiel gegen den SC Paderborn, noch an den Aufstieg – genauso wie der Rest der Mannschaft. Doch für 96 geht es jetzt zur Sache: Die Duelle mit den direkten Tabellen-Nachbarn und Topteams stehen an. Ist einer der drei oberen Tabellenplätze noch drin? Stimmt ab in der SPORTBUZZER-Umfrage.