96 und Björn Bremer einigen sich außergerichtlich

Wie 96 in einer Pressemitteilung am Montag bekannt gab, bedankte sich Kind für den langjährigen Einsatz von Bremer: "Für unsere Gremien, aber auch für die Mitarbeiter möchte ich mich bei Herrn Bremer für seinen außerordentlichen und erfolgreichen Einsatz für Hannover 96 bedanken."

Björn Bremer war seit Juli 2011 bei Hannover 96. Neben Martin Kind war er zweiter Geschäftsführer der 96-Profifirma Sales & Service – und verantwortlicher Leiter der Geschäftsstelle an der HDI-Arena sowie für die Finanzen. Im Juli 2020 gab der Verein bekannt, dass Bremer als Geschäftsführer abberufen wurde. Im Vorfeld hatte Bremer immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen .

Auch Bremer schien der endgültige Abschied vom Verein nicht leichtzufallen. In einem Statement bedankte er sich bei Mitarbeitern, Fans, Gremien und Gesellschaftern von 96 und erinnerte an Höhepunkte seiner Zeit in Hannover.