96-Winterstarre: Kocak lehnt Zubers Vorschläge ab – muss Kind ihr Verhältnis kitten?

Am Samstagabend hatte Kenan Kocak bereits bei Martin Kind angerufen und dem 96-Chef erklärt,­dass die Einigungsversuche gescheitert sind – Trainer und Sportchef wollen keinen Spieler mehr verpflichten. Kocak macht in diesem Gespräch aber auch klar, dass er es sich anders gewünscht hätte – und garniert das mit einer mehr oder minder offenen Schuldzuweisung an Zuber. „Die Spieler, die bei mir auf den Tisch gekommen sind, waren nicht so, dass ich der Meinung bin, dass sie uns sofort und in der gegenwärtigen Situation weiterbringen – deshalb haben wir Abstand genommen.“

Anzeige

Kocak lehnt alle Transfer-Vorschläge ab

Es ist nun mal Zubers Job, Kandidaten zu finden und dem Trainer vorzulegen. Die Spieler, die Zuber ihm aufgetischt hat, genügen Kocaks Ansprüchen jedoch nicht. Der Trainer lehnte alle Spieler ab, die Zuber vortrug.