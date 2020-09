A-Jugend-Pokal: Lupo mit Sturmlauf und ein zufriedener VfL

Niedersachsenpokal der A-Jugend mit Lupo und dem VfL

Lupo/Martini Wolfsburg - FT Braunschweig 0:1 (0:0). Mit Torchancen gewuchert und nach einem späten Gegentor verloren! Die A-Jugend von Lupo/Martini Wolfsburg unterlag in der ersten Runde des Fußball-Niedersachsenpokals gegen den klassenhöheren Regionalligisten FT Braunschweig und steht nach tollem Spiel mit leeren Händen da. Die Gastgeber aus der Niedersachsenliga machten das Spiel und hatten gegen tiefstehende Gäste zahlreiche Torchancen. Einen Aufreger gab's dann in der 25. Minute. „Nachdem Deniz Ceylan festgehalten wurde, hätten wir meiner Meinung nach einen Elfmeter bekommen müssen“, ärgerte sich Lupo-Coach Marco Cuccia, der danach einige vergebene Top-Chancen von Julian Wöhner und Maurizo Grimaldi mitansehen musste, zudem ein nicht gegebenes Tor durch Wöhner (Handspiel, 55.). Die favorisierten Turner agierten überwiegend mit langen Bällen und wurden kaum gefährlich – bis zur 81. Minute. „Die vergebenen Chancen haben sich gerächt“, war Cuccia bedient, dessen Team den Ball nach einer Standardsituation nicht geklärt bekam und so aus dem Pokal ausschied. „Wir haben dann alles nach vorne geworfen, Braunschweig stand nur noch hinten drin. Es war sehr ärgerlich, denn wir waren trotz des Klassenunterschieds die bessere Mannschaft. Aber unsere Leistung war sehr gut, so dass wir guter Dinge in die Punktspiele gehen können“, ist Cuccia zuversichtlich im Hinblick auf den Start am kommenden Samstag (15 Uhr) gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim.

Tor: 0:1 (81.) Goros.