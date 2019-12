A-Junioren von Holstein Kiel sind als Tabellenneunter bester Aufsteiger

Das Zwischenzeugnis zum Hinrundenkehraus ist vorzeigbar. Nach dem 13. Spieltag segelt die Kieler Crew um Steuermann Glawogger mit dem aktuell neunten Tabellenrang voll auf Kurs Klassenerhalt. Nach anfänglichen Manövern in unruhigen Gewässern, die in der 0:13-Niederlage beim 1. FC Union Berlin am vierten Spieltag den negativen Höhepunkt erlebten, fand die KSV in die Spur. Als bester Newcomer sind die Kieler den beiden Ost-Aufsteigern Chemnitzer FC und FC Energie Cottbus weit enteilt. Eine offene Rechnung können die Schleswig-Holsteiner mit dem nächsten Aufritt begleichen, am zweiten Adventssonntag steht die Revanche für die am ersten Spieltag erlittene 0:1-Heimpleite gegen Cottbus an.