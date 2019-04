A-Juniorinnen des HC Leipzig ziehen ins Final Four ein

Die A-Jugend-Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben am Sonnabend das Rückspiel im DM-Viertelfinale gegen den Buxtehuder SV mit 26:23 (13:12) gewonnen. In der Vorwoche hatten die Mädels von Trainer Jacob Dietrich/Max Berthold im Hinspiel einen souveränen 36:22-Auswärtssieg eingefahren und sind damit sicher ins Final Four eingezogen. Beste HCL-Werferinnen waren Julia Weise (sechs) und Pauline Uhlmann mit fünf Treffern. Die drei Gegner der Leipzigerrinnen stehen erst am 14. April fest. Die Endrunde wird am ersten Juni Wochenende ausgetragen. Die Finalisten können ihre Heim-Bewerbung zur Austragung der Veranstaltung bis Ende April einreichen.