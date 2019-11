In Bildern: Das sind die Baustellen bei Hannover 96

Die Abwehr: 0:4 gegen Nürnberg, 0:4 in Heidenheim, 3:3 in Karlsruhe – hinten stimmt offensichtlich etwas im Kern nicht. Ausgerechnet der stabilste, Marcel Franke, wurde runtergezogen von den Defensivschwächen der Nebenleute. In der Abwehrkette schwächelt 96 vor allem außen. Julian Korb, Miiko Albonoz, Matthias Ostrzolek und Jannes Horn wären woanders Ersatzspieler. Hier bleibt Kocak nichts anderes übrig, als die Schwächen der einzelnen Spieler wegzucoachen. Mittelfristig sollte Kocak Verstärkung bekommen. ©